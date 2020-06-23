根據衛生福利部公佈國人最新10大死亡原因統計，依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病，以及腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等，排名順位與107年相同。

今年比較特別的是死因判別系統隨著國際潮流，由原先的美國系統改採歐盟系統，108年以前資料因為系統不同，歷史資料需經轉換後始得與108年做比較，因此，下列各大死因之年度比較，均為經轉換後的比較結果。

依照排名序位來看，前三名仍是癌症、心臟疾病和肺炎，其中108年癌症死亡人數為5萬232人，占所有死亡人數28.6%，超過1/4，比107年上升了1.8%；就年齡部分來看，癌症多集中於55歲以上的族群，108年占了高達8成5之多；65歲以上的癌症死亡人數則較107年增899人，上升了2.9%。

十大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌，肝和肝內膽管癌，結腸、直腸和肛門癌，女性乳癌、口腔癌、前列腺(攝護腺)癌、胰臟癌、胃癌、食道癌以及卵巢癌，其中前6大主要癌症的順位與107年皆相同。

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(中時電子報)