43歲林姓建築工，因近年來房地產買氣旺，經常得加班趕工，導致長期飲食不正常、暴飲暴食，加上下班後常跟同事「喝兩杯」搏感情，今年健檢安排胃鏡檢查，報告顯示食道黏膜上有白色斑塊，確診為「食道糖原棘皮症」。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師陳建志表示，「食道糖原棘皮症」(Glycogenic acanthosis)其實並不常見，好發於40歲以上男性，多半與長期抽菸飲酒，喜愛辛辣、過熱食物有關；診斷過程中需要和念珠菌感染、食道白斑作鑑別診斷，無痛內視鏡及切片檢查可有效地區分疾病間的差異。

此病通常並無症狀，大多是接受健康檢查時意外發現，但到了後期白斑對於熱和刺激性的食物特別敏感，進食時可能出現胸骨後疼痛的症狀。

陳建志強調，食道糖原棘皮症為良性，一般不需要治療，但應戒除病因，如菸、酒、辛辣、過熱飲食等；且根據日本橫斷性研究發現，食道糖原棘皮症多半在男性身上發現，長期抽菸和喝酒習慣會增加疾病發生風險，此外，更發現罹患胃食道逆流、巴瑞特氏食道、萎縮性胃炎的機率也比正常人高。

食道糖原棘皮症本身雖為良性，且疾病進展與癌症無關，但其共病若出現逆流性食道炎，仍會造成患者感到喉嚨異物感、吞嚥困難或對刺激性食物特別敏感。陳建志提醒，平時吃飯應定時定量，少接觸容易刺激食道的食物，40歲以上民眾應定期做健康檢查，才能早期發現，早期調整生活模式。

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(中時電子報)