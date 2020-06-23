2020台南國際芒果節即將於6月26日、6月27日於台南市走馬瀨農場登場，名字裡有愛、文、芒、果其中一字，端午連假免費入園。（台南市農會提供／劉秀芬台南傳真）

2020台南國際芒果節即將於6月26日、6月27日於台南市大內區走馬瀨農場登場，台南市農會好康大放送，6月25至6月28這4日，凡是名字裡有「愛」、「文」、「芒」、「果」其中任一字，憑身分證即可免費入園，同時有愛文兩個字的更是直接可獲贈芒果1箱。

台南市農會總幹事吳正仁表示，其他名字裡沒有相關字的遊客，端午連假4天回饋所有的遊客，門票通通只要100元，購買門票就送芒果冰50元的折價券。

6月26日、6月27日為期兩天的國際芒果節，農場也準備了一系列的熱鬧活動及優惠，開幕現場請吃芒果冰棒，芒果季期間推出了前所未見最低只要1600元住宿方案；住宿的遊客，名字裡有「愛」、「文」、「芒」、「果」這4個相關字，也可以獲得芒果小禮盒一份。

農場還有免費導覽的｢農場大觀園｣及周六的｢觀星導覽｣行程、哈薩克飆馬特技秀、烏克蘭綜藝特技秀等等一系列有趣又生動的導覽及表演活動。

走馬瀨擁有許多豐富的自然資源及設施，涵蓋了住宿、餐飲、休閒遊憩，遊憩設施如射箭、高爾夫打擊、腳踏船、碰碰船、單車及遊園車、戲水世界等。也有富有教育意涵的食農教育農業體驗區，芒果主題館等展示區，無論是半日遊、一日遊、二日遊都是最佳的選擇。

(中時 )