道端Angelica將推全裸寫真。(圖／翻攝自IG)

34歲日本混血辣模道端安潔莉卡（Angelica Michibata），去年遭指涉嫌與韓裔丈夫設局仙人跳，後尪遭拘捕，她則神隱避風頭，直到日前才出面坦承已離婚，會努力撫養未滿2歲兒，而以單親媽媽身分重新復出的她，近日宣布8月將推全裸寫真，並先在IG曝光火辣封面照。

道端Angelica去年爆出仙人跳醜聞，韓籍尪恐嚇勒索一名40多歲男子，當時她也在現場，遭指共犯，她神隱多月淚訴真相，是因為惹火老公，才會發生一連串事情，並和受影響人士道歉，她也表示和尪離婚，並和事務所解除合約，之後會以獨立方式，繼續在模特兒圈發展，努力撫養未滿2歲的兒子。

道端Angelica重啟演藝活動，解放好身材。(圖／翻攝日網)

近日，她宣布8月將推出全裸寫真集《Angelica》，她也在IG公開性感封面照，並透露想記錄現在的自己，因為10、20年後來看，會是重要且難忘的作品，期盼以此重新開始演藝事業。

(中時電子報)