又跌！今天凌晨接近１點時，彰化縣員林市出水里熱門登山點風港平台，傳出有民眾墜谷意外，警消獲報抵達現場後，將跌落的民眾救起，但巧合的是，同一個地點位置，22日清晨六點左右，也有一名女子跌落山谷，但幸運的是兩人送醫後都無大礙，當地里長認為，是平台護欄太低，將請公所到現場會勘，做適當的改善。
彰化縣員林市百果山有多條登山步道，而風港平台位在彰化與南投的交界處，萬里長城步道南投端的入口處，平時早上會有運動民眾在此休息，到了晚上，因為附近沒有路燈，則變成夜貓族賞夜景的秘境聖地。
出水里長邱式麟表示，22日清晨六點，有運動民眾在風港平台休息時，發現山谷下有人在哀號，便通知警消，而跌下山谷的是外地民眾，應該是整夜沒睡都在平台賞夜景，沒注意跌落山谷，而今天凌晨接近1點時候，又有當地民眾不慎跌落，但好在兩人送醫後，都無大礙。
邱式麟說，他擔任里長十餘年都沒有發生過，但今天不到24小時就兩次，會請議員及公所單位，到現場會勘協助，他認為平台的護欄太低，只到人的腰部，希望能將護欄的高度升高，在民眾安全與欣賞美景之間取得一個平衡，做適當的改善。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。