風港平台山谷有將近３層樓高，但民眾都幸運的僅受輕傷，送醫後都無大礙。（邱式麟提供／吳建輝彰化傳真）

事後消防員也在現場緊急拉起封鎖線，提醒民眾注意安全，不要靠近懸崖邊。（吳建輝攝）

22日清晨六點，也有民眾在同一平台跌落，所幸送醫後無大礙。（吳建輝攝）

平時早上會有運動民眾在此休息，到了晚上，因為附近沒有路燈，則變成夜貓族賞夜景的秘境聖地。（吳建輝攝）

又跌！今天凌晨接近１點時，彰化縣員林市出水里熱門登山點風港平台，傳出有民眾墜谷意外，警消獲報抵達現場後，將跌落的民眾救起，但巧合的是，同一個地點位置，22日清晨六點左右，也有一名女子跌落山谷，但幸運的是兩人送醫後都無大礙，當地里長認為，是平台護欄太低，將請公所到現場會勘，做適當的改善。

彰化縣員林市百果山有多條登山步道，而風港平台位在彰化與南投的交界處，萬里長城步道南投端的入口處，平時早上會有運動民眾在此休息，到了晚上，因為附近沒有路燈，則變成夜貓族賞夜景的秘境聖地。

出水里長邱式麟表示，22日清晨六點，有運動民眾在風港平台休息時，發現山谷下有人在哀號，便通知警消，而跌下山谷的是外地民眾，應該是整夜沒睡都在平台賞夜景，沒注意跌落山谷，而今天凌晨接近1點時候，又有當地民眾不慎跌落，但好在兩人送醫後，都無大礙。

邱式麟說，他擔任里長十餘年都沒有發生過，但今天不到24小時就兩次，會請議員及公所單位，到現場會勘協助，他認為平台的護欄太低，只到人的腰部，希望能將護欄的高度升高，在民眾安全與欣賞美景之間取得一個平衡，做適當的改善。

(中時 )