國際指數編製公司富時羅素22日晚間表示，目前順利完成將大陸A股納入全球股票基準指數的第一階段，下一階段將繼續與客戶及監管方合作，評估未來增加A股納入計畫的時間表，並指出下階納入計畫將基於未來市場的發展狀況而定。

目前富時新興市場全盤指數包含1051檔大、中、小盤A股，大陸A股占富時新興市場指數約6％。而當前約1400億美元資金追蹤富時新興市場指數。

而富時羅素在2018年9月將大陸A股分類為次級新興市場後，自2019年6月開始先後按4梯次實施，整體納入因數為25％。最近第四批次的納入在6月22日正式生效，被動資金也已在19日收盤前全部到位，北上資金淨流入近200億元（人民幣，下同），再往前看到年初至今的北上資金累計淨流入約1170億元。

據第一財經報導，富時羅素首席執行官兼倫交所集團資訊服務部集團董事Waqas Samad表示，22日圓滿完成將大陸A股納入富時全球股票基準指數的第一階段，這也是大陸資本市場不斷發展，以及增加全球投資者投資管道的一個里程碑。”

此外，倫交所集團資訊服務部亞太區主管、富時羅素亞太區董事總經理白美蘭則表示，將繼續與客戶及監管方合作，評估未來增加A股納入計畫的時間表。

(旺報 )