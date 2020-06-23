澳門政府22日公佈首期《消費補貼計畫》中期報告。報告估算在產生額外消費下，該計畫總體帶來約18億至24億元（澳門元，下同）的經濟效益，對穩定澳門經濟發揮正面作用，且有約63％的消費補貼流入中小企業。其中員工人數少於20人的商家共獲得約40％的消費卡交易額。

據大陸央視新聞引述該報告指出，在澳門整體經濟仍待恢復期間，消費補貼產生5方面效益，包含穩住內需市場、刺激消費氛圍、增加企業信心、紓解居民壓力，以及電子支付工具的進一步普及。

透過數據也顯示，截至6月15日已有超過60萬名澳門居民領取消費卡，占登記人數超過90％。已使用消費卡的人均使用額約2481元，消費卡總交易額約為14.6億元。

而調查資料還指出，澳門多個行業都不同程度的受惠於消費卡，其中飲食業及零售業分別占交易總額近2成4以及7成。另超過6成餐飲商戶與超過4成零售商戶表示，有5成或以上的營業額來自消費卡，凸顯對支持商戶經營具有一定作用。

(旺報 )