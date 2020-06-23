台南市關廟一處民宅今（23日）凌晨發生大火，61歲林姓屋主一家四口被燒成焦屍，起火原因有待調查。

火警發生在凌晨2點55分左右，地點位在台南市關廟區四維街368巷民宅。消防人員表示，包括林姓屋主及他34歲的兒子、12歲孫子、10歲孫女來不及逃生，消防隊到場發現時已成焦屍，林姓屋主的妻子和妹妹輕微嗆傷送醫。

台南市消防局獲報後動員警消與義消近百人滅火，火勢在1小時內撲滅，根據屋主的妻子指稱，火警可能是電線走火造成，但還需要進一步鑑識調查。

(中時電子報)