台南關廟民宅深夜惡火 一家四口燒成焦屍 05:562020/06/23 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南關廟民宅深夜惡火，一家四口燒成焦屍。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市關廟一處民宅今（23日）凌晨發生大火，61歲林姓屋主一家四口被燒成焦屍，起火原因有待調查。 火警發生在凌晨2點55分左右，地點位在台南市關廟區四維街368巷民宅。消防人員表示，包括林姓屋主及他34歲的兒子、12歲孫子、10歲孫女來不及逃生，消防隊到場發現時已成焦屍，林姓屋主的妻子和妹妹輕微嗆傷送醫。 台南市消防局獲報後動員警消與義消近百人滅火，火勢在1小時內撲滅，根據屋主的妻子指稱，火警可能是電線走火造成，但還需要進一步鑑識調查。 (中時電子報) #屋主 #焦屍 #林姓 #民宅 #關廟 也許您會感興趣 推薦閱讀 正向循環 張祐豪客戶網大增 04:102020/06/19 財經焦點 楊家古厝整修 南市府與屋主會商 04:102020/06/19 地方新聞 日本取母親DNA檢體 18年無名焦屍身分確認 18:102020/06/20 社會 苦追女神遭拒！屁孩擄人上山「毒打性侵」 5同夥一旁圍觀錄影 22:342020/06/20 社會 相驗旅日母親DNA 新北18年前無名屍回家了 04:102020/06/21 社會新聞 少女頂樓拍抖音遭「電死」！誤觸高壓電「全身冒煙」成焦屍 12:232020/06/22 社會 14歲少女撿手機誤觸高壓電 瞬間電成焦屍還冒出「陣陣白煙」 15:532020/06/22 國際 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 鵝鑾鼻無頭浮屍 身上2專業裝備 海巡猜他身分特殊 - 社會 台南關廟民宅深夜惡火 一家四口燒成焦屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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