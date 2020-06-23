小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】連戰發聲明 力挺九二共識

國民黨改革委員會「兩岸論述」組的建議結論將九二共識定義成「過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，在黨內「炸鍋」。繼前總統馬英九、前主席吳敦義不滿之後，鮮少發表看法的前主席連戰昨天也發聲明挺九二共識，稱讚九二共識是充滿智慧的發明，其價值不容否認抹煞，「我相信合憲又合法的九二共識，能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉。」

【2】東部訂房踴躍 端午國五恐塞爆

解封後第一個連續假期後天開始，高速公路局根據端午連假宜花東逾7成的住房率，研判國5將湧入大量車潮，天天各路段都是地雷區，車速恐低於每小時40公里，行車時間是平常的5倍起跳，昨建議用路人上路前事先規畫，避開尖峰時段或改走替代道路。

【3】建照簽准了 北市大巨蛋將復工

停工4年多的台北大巨蛋復工有望！北市建管處證實，22日已簽准大巨蛋建照變更，最快端午連假過後就可發出建照，遠雄便可申請復工；遠雄發言人楊舜欽表示，領照後需2個月施工準備，預計最快8月復工、2022年完工，且會向北市府求償停工期間的損失。

【4】搶造勢門票不到場 抖音屁孩惡搞川普

美國總統川普21日在奧克拉荷馬州土沙市的造勢大會，原先號稱百萬人熱烈搶票，孰料近2萬座位空了一大半，讓川普難堪至極。除了疫情與街頭抗爭讓川粉卻步，社群平台抖音和韓流粉絲團，透過網路號召鄉民惡搞，申請門票但不現身，都導致看台上僅6千人的慘況。

【5】張清芳驚爆離婚 斷開宋學仁

張清芳於2005年嫁給「銀行投資教父」宋學仁，婚後育有2子，婚姻生活看似美滿，她22日卻宣布與宋學仁離婚，結束15年婚姻，兩人透過律師賴芳玉發聲明表示：「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決。」兩人去年協議離婚，選在今年孩子放暑假期間完成法律程序，令外界相當震撼。

(中時電子報)