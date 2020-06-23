成立44年的電腦大廠宏碁集團（宏碁），近半年多來一口氣孵出三隻「小金雞」，分別上櫃與興櫃，集團創辦人施振榮長子施宣輝，更挾著統領「小金雞」的強旺氣勢，成功進入董事會的決策核心。
事實上，「接班人」原本不在施宣輝的夢想名單內，不過，施振榮10年前提出「自建雲」計畫後，施宣輝的接班之路就逐漸成形，而他的名言「有爸不靠是笨蛋」，更顯露坦然接班的決心！
歷經前執行長蘭奇遭開除、前董事長王振堂請辭等危機及3次再造計畫的宏碁，年營收從2012年的4,200億元，下滑到近4年的2,300、2,400億元上下，宏碁下一步怎麼走？在6月12日的股東會中，宏碁董事長陳俊聖表示：「宏碁在核心事業及新事業上，實踐雙重轉型策略。」
陳俊聖口中的「核心事業」，就是目前靠電競開拓市場的「本業」個人電腦，「新事業」則是宏碁多元事業引擎，也就是小股東們最在意的「宏碁小金雞」上市櫃計畫。
去年10月間開始，宏碁陸續孵出「安碁資訊」、「智聯服務」與「展碁國際」等三隻「宏碁小金雞」；陳俊聖曾公開點名的「宏碁資訊服務」及「安圖斯科技」兩家公司，也準備登上興櫃。此外，一名宏碁內部人士透露，「『酷碁科技』、『台灣海博特』、『宏碁智新』、『宏碁智通』都列在第二波上櫃名單中。」
算一算，「宏碁小金雞」共有九隻。更值得注意的是，10年前，宏碁創辦人施振榮開始為長子施宣輝鋪設接班之路；如今施宣輝靠著「宏碁小金雞」扶搖而上，成功進入決策核心。
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(中時電子報)
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