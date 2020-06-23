6月12日宏碁在龍潭渴望園區召開的股東會，會中除了決議通過配息每股0.77元及宏碁幾家小金雞的上市櫃計畫。其次，改選董事7席中，4席獨立董事外、3席董事由創辦人施振榮、董事長陳俊聖、宏榮投資法人代表，也是施振榮長子施宣輝續任，可以看出施家在新董事會中的權力重新分配。

76歲的施振榮與妻子葉紫華育有2子1女，長子施宣輝從小夢想當個飛行員或賽車手，他在美國取得電機博士學位之後，一度留美工作，後來才返台教書及創業，不曾想過要成為「宏碁接班人」。

施宣輝在父母施振榮、葉紫華安排下，接掌2家「小金雞」董座，去年還進入宏碁董事會擔任董事，接班態勢明顯。（圖／報系資料照）

施振榮靜靜等待，直到2011年開始布局網路服務「自建雲」（BOYC，Build Your Own Cloud），切入雲端技術，才順勢邀請時年38歲的施宣輝加入，父子聯手打天下。

接著，2014年施振榮找來英特爾（Intel）前全球副總裁、台積電前全球業務與行銷資深副總經理陳俊聖，接手宏碁龐大的電腦事業，擔任執行長兼全球總裁；陳俊聖是當年英特爾將中央處理器「Intel Inside」變成個人電腦等級指標的關鍵操盤手。

身為施振榮長子，施宣輝承受外界的目光及期待，曾在臉書打趣：「有爸不靠是笨蛋，重點是怎麼運用資源。」（圖／翻攝自施宣輝臉書）

施振榮帶著陳俊聖露面登場時表示：「我慎重推薦未來10年以上，要擔當宏碁大任的Jason（陳俊聖）。」這些年來，施振榮全面授權陳俊聖經營管理，靠著陳俊聖等專業經理人，宏碁確實慢慢走出嶄新的營運模式。

宏碁啟動多元事業後的第一隻「小金雞」安碁資訊，去年10月上櫃，由施宣輝擔任董事長。（圖／報系資料照）

去年12月18日，施振榮歡度75歲生日時，提出「家族事業治理準則」的核心方針，宣誓持有6％至7％宏碁股權的家族，全力支持專業經理，邁向永續經營，而宏碁集團經營權仍由董事會決定。

甫於去年掛牌的安碁資訊，今年前5個月營收共2.71億元，年增幅超過3成。

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(中時電子報)