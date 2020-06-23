今年宏碁股東會，約30分鐘的議程，可以說簡短又快速，相當符合新冠肺炎防疫的行事速戰速決。宏碁董事長陳俊聖在股東會報告書一開頭就提到「宏碁在核心事業及新事業上實踐雙重轉型策略」，核心事業指的就是市場比較熟悉的個人電腦這一塊，新事業則是指近年推動的宏碁小金雞多元事業引擎。

「陳俊聖接下執行長後的前幾年，努力打掉宏碁壞帳、扭轉體質；2017年他擔任董事長後，漸漸釐清宏碁手上的資源，制定企業轉型的主要方向。」一位退休宏碁高層觀察，「他（陳俊聖）會這麼做，也是看到宏碁的本業恐怕無法回到過去的光榮，必須替自己做些能留名歷史的事。」

宏碁董事長陳俊聖在今年股東會上報告新事業的IPO計畫正在進行，備受小股東期待。

陳俊聖表示：「新事業維持成長動能，包含安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁資訊服務事業等，上市櫃計畫也正進行中，新事業成長將挹注宏碁營收。」

接掌董事長一年後，陳俊聖喊出優化策略，啟動多元事業引擎。「多元事業就是將宏碁這個大品牌旗下『羽翼漸豐、獨當一面』的事業單位，進行IPO（公開發行），如此一來，可讓這些事業單位擁有更寬廣的發展，並優化企業，創造更多價值。」該退休宏碁高層說，在施振榮父子與陳俊聖的努力下，「宏碁小金雞」一隻一隻地誕生。

積極發展電競創新的宏碁，去年推出一台造價30萬元的電競座艙，打造沉浸式遊戲體驗。

去年10月，宏碁孵化出第1隻小金雞「安碁資訊」，董事長正是施宣輝。「安碁資訊」是國內第一家IPO的資安監控委外服務廠商，主要經營業務為資訊安全整合性監控、防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務。

去年春節期間，宏碁董事長陳俊聖親赴施振榮住家，與施振榮夫婦一同以視訊拜年。

一名資安同業表示，「安碁資訊」確實是宏碁的小金雞，「2018年營收為5.99億元，EPS（ 每股稅後盈餘）為4.72元；2019年營收6.42億元，EPS為5.11元，財報相當亮眼。」

宏碁的第2隻小金雞「智聯服務」，也由施宣輝擔任董事長，他形容「智聯服務」是「企業第一線的Help desk（服務台）」。

酷碁科技看準全球天主教徒市場，去年與梵蒂岡合作研發「智慧玫瑰念珠」，注入經文導讀與計步、來電提醒等功能。

位在新竹的「智聯服務」，前身是宏碁新竹分公司，團隊共逾200位工程師，客戶主要是新竹科學園區的廠商，其中又以半導體客戶為大宗，台積電就是其中一個重要客戶；「智聯服務」未來更計劃進軍國際市場。

宏碁持續穩定經營個人電腦本業，在市場上以高CP值見長。

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(中時電子報)