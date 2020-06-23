宏碁多元事業引擎也就是宏碁董事長陳俊聖自2018年喊出來的集團優化策略，它也象徵了宏碁現階段的成長動能，包括安碁資訊（安碁）、智聯服務（智聯）、展碁國際（展碁）、宏碁資訊服務等。

「智聯服務」的主要業務是提供企業IT（資訊科技）專業知識，也包括短期或長期的專業IT人力外包、維運及開發服務，此外還有整體備援機制、資安防護監控等。

施宣輝在父母施振榮、葉紫華安排下，接掌2家「小金雞」董座，去年還進入宏碁董事會擔任董事，接班態勢明顯。

「安碁資訊」和「智聯服務」IPO時，施宣輝笑說：「在肚子裡孵化很久。」的確，施宣輝雖然來不及參與宏碁的個人電腦全球市場大戰，卻靠著雙親協助及「自建雲」計畫，成功融入宏碁這個大家庭，再默默蟄伏了9年，才當上小金雞董座，同時首度進入宏碁集團董事會，入主決策核心。

去年12月施振榮過生日時，提出「家族事業治理準則」，支持專業經理人永續經營。（圖／翻攝自施宣輝臉書）

目前已孵化的三隻「宏碁小金雞」中，還有由陳俊聖掛名董事長的「展碁國際」；接下來極有可能最快IPO的兩隻小金雞「宏碁資訊服務」與「宏碁智通」，董事長都是宏碁老臣萬以寧，施宣輝則擔任董事。

展碁國際是全台第3大資訊通路商，代理產品包括目前賣到缺貨的遊戲機「Switch」。（圖／翻攝自展碁國際官網）

智聯服務以竹科廠商為主要服務對象，施宣輝將它形容為企業第一線的「Help desk」（服務台）。（圖／翻攝自智聯服務官網）

有趣的是，今年董監事改選，宏碁列出的七席董事及獨立董事名單，除了陳俊聖，剩下的都是施家人以及與施家有淵源的友人，在施振榮「經營權由董事會決定」的最高指導方針下，施宣輝接班之路愈來愈清楚。不得不佩服施振榮的 十年接班布局，每一步都很巧妙。

酷碁科技看準全球天主教徒市場，去年與梵蒂岡合作研發「智慧玫瑰念珠」，注入經文導讀與計步、來電提醒等功能。

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(中時電子報)