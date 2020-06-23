6月22日在台灣舉辦的「2020（庚子年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」，已邁入第七年，今年首度移師到新北市三重區先嗇宮舉行，台灣各界人士，包括受邀擔任主祭官的中國國民黨秘書長李乾龍、前中國國民黨代理主席林政則及台灣中華伏羲協會理事長張馥堂共襄盛舉，今年因疫情關係，兩岸雖暫時無法會面交流，但兩岸依舊舉行跨海同步祭祀儀式，同時創新規劃雲端祭祖的活動網頁，讓兩岸民眾也能透過線上祭祖及直播觀看祭典畫面，表達對人文始祖伏羲的景仰，今年也同時由甘肅衛視與中國電視同步轉播，希冀延續兩岸宗教交流活動之精神，增進兩岸文化流之情誼。

2020兩岸共祭人文始祖伏羲慶典 在新北先嗇宮舉行。(圖/旺旺中時文化傳媒)

伏羲盛宴 廣增兩岸福祉

祭祀活動首先由先嗇宮鼓藝陣氣勢開場，活動在當天上午9點50分正式開始，象徵伏羲聖帝為三皇之首、九五至尊，祭祀儀式則由中國國民黨秘書長，同時也是先嗇宮董事長李乾龍擔任主祭官，向伏羲聖像敬獻鮮花並鞠躬行禮。

(前排中)主祭官由中國國民黨秘書長，同時也是先嗇宮董事長李乾龍先生擔任。(圖/旺旺中時文化傳媒)

本次典禮由財團法人新北市三重區先嗇宮主理，身為主人的李乾龍先生表示，先嗇宮是第三年主理此項典禮，伏羲是中華各民族共同敬仰的人文始祖，今年首度到先嗇宮舉辦特別規劃伏羲盛宴，邀請友宮的伏羲神像來現場同宴，為伏羲聖帝賀壽;而伏羲始作八卦、肇啟文明，充滿了創造精神、奉獻精神與和合精神正是目前台灣社會需要的。

台灣中華伏羲協會理事長張馥堂指出，協會常與甘肅天水交流，兩岸共祭伏羲已在台辦理多年，協會持續在台發揚伏羲文化，希望能有更多民眾關注。他認為守護伏羲信仰是所有中華民族的責任。

前中國國民黨代理主席林政則表示非常支持如此盛大及有意義的伏羲祭典，讓台灣與大陸有更深厚的文化交流，帶來更多和諧的意涵。

「關於伏羲」

伏羲是中華民族的人文始祖，位居“三皇之首”“百王之先”，伏羲文化是中華民族的本源文化和中華文明的重要源頭。(圖/旺旺中時文化傳媒)

甘肅天水是伏羲的誕生地，也是伏羲文化的發源地，自古以來就備受尊崇，有「羲皇故里」的美譽，早在春秋時期，渭水流域就有祭祀伏羲的傳統，為進一步擴大伏羲文化影響，持續推動海峽兩岸文化交流，由台灣三級古蹟且極具廟宇特色的新北市三重先嗇宮與甘肅省天水市伏羲廟本次攜手舉辦兩岸共祭伏羲活動。

「同根同祖、中華共祭」是中華兒女對人文始祖文化的信仰和追憶，是對中華文明起源的思考和探索，除了對伏羲文化的情感認同，也為中華民族凝聚力量。

一同前來共祭嘉賓們。(圖/旺旺中時文化傳媒)

(中時電子報)