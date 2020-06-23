監察院人事案引發風波，原被提名接任副院長的國民黨籍前台東縣長黃健庭，消息一出後引起黨內外反彈，最後黃健庭決定退出提名。不過，民進黨前立委林濁水指出，審薦小組4月30日提名名單送出後，名單中並沒有黃健庭，質疑是否還有未爆彈。

審薦小組監委張富美在政論節目《新台灣加油》中澄清，名單送出時並沒有黃健庭，審薦小組僅負責審查推薦名單，純粹是27位監察委員，院長、副院長的挑選是總統職權，「我們根本不能碰，所以就是很大的誤會」，黃健庭也沒有在27位推薦委員當中。

林濁水在臉書表示，根據張富美說法，4月30日委員提名名單送出去後，就沒有小組的事，而名單中沒有黃健庭，意味的是黃健庭兩人雖退出名單，但還有未爆彈嗎？

另外，林濁水也提到監委被提名人之一的陳景峻，他說喜歡幫人民國家做事情，沒有政黨之分，所以不會退出監委，這OK，但他又說不喜歡鬥來鬥去的政治，這怪怪的。

林濁水指出，當監委最重要的職責不是專門要鬥壞人嗎？所以沈富雄肯定是好監委，但是未上台就先被鬥掉了。至於陳景峻，一個好人卻以這樣態度被提名監委，「真是監院該廢又多了一個人証」。

（圖／摘自林濁水臉書）

(中時電子報)