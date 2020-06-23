隨著美陸關係日益惡化，陸官媒在美活動已成為華府眼中釘，繼先前新華社等5家陸官媒後，美國國務院決定再將中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報加入名單中。國務院強調，這些媒體皆受到北京當局有效控制，這也為華府今年2月祭出同樣措施之後，第二次將陸官媒列為「外國使團」。

(中時電子報)