封殺到底！美再列4家陸媒為外國使團 名單曝光了 07:342020/06/23 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美陸關係日益惡化，陸官媒在美活動已成為華府眼中釘，繼先前新華社等5家陸官媒後，美國國務院決定再將中央電視台、中國新聞社、人民日報及環球時報加入名單中。國務院強調，這些媒體皆受到北京當局有效控制，這也為華府今年2月祭出同樣措施之後，第二次將陸官媒列為「外國使團」。 (中時電子報) #陸官媒 #外國使團 #名單 #華府 #封殺 #媒體戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 藥華藥 PV新藥申請台健保藥價 04:102020/06/19 證券．權證 台北─花蓮專車 今公布候補名單 04:102020/06/19 地方新聞 監院大換血名單出爐 陳菊黃健庭搭配正副院長 11:522020/06/19 政治 陸官媒：加拿大籍康明凱涉嫌刺探國家秘密 被提公訴 12:382020/06/19 兩岸 劉德華大讚8歲女繪畫天份甜撩歌迷「心肝寶貝」 15:502020/06/19 娛樂 日職》王柏融開幕戰先發五棒 台灣球迷聚焦 16:582020/06/19 體育 華為遭川普「養套殺」 爆陸半導體3大驚人結局 23:562020/06/19 財經 朝野黨團大反彈 火燒總統府！陳黃配 監院提名掀風暴 04:102020/06/20 政治要聞 批罷工 陸官媒籲港公務員效忠 04:102020/06/20 兩岸要聞 川普對華為處處設障 日經：仍擋不住華為崛起 14:592020/06/22 財經 國際熱門新聞 義大利醫生：新冠病毒正在減弱 最終將自行消失 - 國際 睽違3月首場造勢太難看 川普全家氣炸 - 國際 CNN：日改名釣魚台引燃北京怒火 東海比南海更像火藥庫 - 國際 新冠意外受害者！大量魚慘暴斃 - 國際 防美備戰力增全球影響力 陸即將完成北斗導航 追求軍事獨立 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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