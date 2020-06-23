顏色超多的中衛口罩，深受民眾喜愛，每每上架就被搶光，今早屈臣氏網路商店再度開賣中衛口罩，有酷黑、深丹寧色、青蘋綠、櫻花粉和軍綠等顏色可選，另明天上午博客來也將開賣4色中衛口罩，各大通路的販售細節，《中時電子報》為您整理如下。

【藥妝藥局】

●屈臣氏

今（23日）早上屈臣氏網路商店將開賣盒裝中衛口罩，有酷黑、深丹寧色、青蘋綠、櫻花粉和軍綠等顏色可選擇，詳細開賣顏色依網站為準。

●丁丁藥局

有販售憂優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒；另也有鑽石超立體成人口罩，1包5入，尺寸L，售價50元。

【電商平台】

搶中衛口罩看這！明天上午博客來將開賣4款中衛口罩。（圖／翻攝自博客來官網）

●博客來

明（24日）上午開賣中衛口罩，有軍綠、薰衣草紫、丹寧藍和3D立體款的酷黑可做選擇，盒裝50入，售價300元，每人每個顏色限購1盒，詳細開賣時間將公布在「口罩好友會」。

●蝦皮24h

每天下午 5 點開賣 MIT 醫療口罩，單盒 50 片裝，不挑色，售價399元，每人每天限購 1 盒。

●Yahoo奇摩購物中心

每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，品牌包含，中衛、MOTEX 摩戴舒、匠心等，每人限購 1 盒，售價依網站公告。

●PChome 24h購物

繼上波口罩賣完後，PChome 24h購物公告未來口罩將「不定時」開賣，目前官網有MOTEX 摩戴舒、KDL等牌子的口罩，開賣時間會再三小時前公告。

【便利超商】

●萊爾富

今（23日）開賣「丹寧玫瑰色」醫療口罩，全台限量2萬盒，平均每個門市配送15盒。

(中時電子報)