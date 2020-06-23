顏色超多的中衛口罩，深受民眾喜愛，每每上架就被搶光，今早屈臣氏網路商店再度開賣中衛口罩，有酷黑、深丹寧色、青蘋綠、櫻花粉和軍綠等顏色可選，另明天上午博客來也將開賣4色中衛口罩，各大通路的販售細節，《中時電子報》為您整理如下。
【藥妝藥局】
●屈臣氏
今（23日）早上屈臣氏網路商店將開賣盒裝中衛口罩，有酷黑、深丹寧色、青蘋綠、櫻花粉和軍綠等顏色可選擇，詳細開賣顏色依網站為準。
●丁丁藥局
有販售憂優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，每人限購1盒；另也有鑽石超立體成人口罩，1包5入，尺寸L，售價50元。
【電商平台】
●博客來
明（24日）上午開賣中衛口罩，有軍綠、薰衣草紫、丹寧藍和3D立體款的酷黑可做選擇，盒裝50入，售價300元，每人每個顏色限購1盒，詳細開賣時間將公布在「口罩好友會」。
●蝦皮24h
每天下午 5 點開賣 MIT 醫療口罩，單盒 50 片裝，不挑色，售價399元，每人每天限購 1 盒。
●Yahoo奇摩購物中心
每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，品牌包含，中衛、MOTEX 摩戴舒、匠心等，每人限購 1 盒，售價依網站公告。
●PChome 24h購物
繼上波口罩賣完後，PChome 24h購物公告未來口罩將「不定時」開賣，目前官網有MOTEX 摩戴舒、KDL等牌子的口罩，開賣時間會再三小時前公告。
【便利超商】
●萊爾富
今（23日）開賣「丹寧玫瑰色」醫療口罩，全台限量2萬盒，平均每個門市配送15盒。
(中時電子報)
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