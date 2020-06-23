新疆問題已成為美陸關係爭議點之一，美國總統川普也於17日簽署關注新疆人權議題的「2020年維吾爾人權政策法案」，允許華府制裁涉及鎮壓新疆維吾爾族與其他穆斯林的官員。不過據美媒Axios於19對川普的專訪中，川普坦言他遲遲未就北京打壓新疆維吾爾穆斯林等少數族裔而加強制裁陸官員，主因就是擔憂恐會干擾到美陸貿易協議。

報導指出，媒體詢問為何川普至今仍未對涉及打壓新疆少數民族的陸官員，實施財政部推出的制裁方案。川普表示，「美陸正在進行一項重大的貿易協議中，我已達成一大協議，對方採購量可能達2500億美元」。他表示，「當你處在談判之間時，突然拋出一項制裁─但之前我們談判已做很多了，我對大陸施加關稅，比起任何你所想到的制裁讓陸方更糟糕」。

專訪指出，川普早有了針對新疆問題制裁大陸的一切所需授權，例如美國會已於2016通過授權美政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁的「全球馬格尼茨基人權問責法」（Global Magnitsky Act），且川普已簽署新疆人權法案，國會中如參議員盧比歐（Marco Rubio）等鷹派一再呼籲執行制裁。

對此，川普表示「你提到馬格尼茨基人權問責法…如同你所知道的，沒人特別跟我提到這跟大陸有關；如果有人問我，我會看一下，但沒人問我。我根本沒被問到有關該法案。如果有人就這點詢問我，我會研究一下，但至此時從來沒人問過我」。

此外，美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）近日在新書爆料，川普為了連任，去年曾要求中國大陸國家主席習近平幫忙，希望陸方多買美國農產品，甚至支持習持續在新疆興建再教育營，川普已否認相關指控。他進一步解釋，「不只習主席，我跟每一位與美國談判的人表明，我想與他們做生意，我希望他們與我們國家做更多的生意。此外，這對國家好也是對我好，對國家好也是對我的選舉有利，但我從來沒說，『喔，請幫我連任』這種話，我為什麼要說呢？」

川普也強調，當時在場有很多人，「我不可能那樣說的」。

(中時電子報)