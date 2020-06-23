「稅法江國慶案」太極門冤案24年未了，當年的受害者今已成百歲人瑞，卻仍受冤錯假案之苦，今日受害者們將在監察院外呼籲國稅局，主動撤銷違法税單，新竹執行署主動退回執行，還給人民公道！

「稅法江國慶案」始作俑者要溯及民國85年，當時太極門遭到宗教掃黑波及，時任檢察官的侯寬仁藉以非法起訴、捏造不實資料移送稅務機關，而導致太極門被違法課徵80到85年6個年度的綜所稅。當時稅務機關直接依不實不法的起訴書開出稅單，也就是刑案這棵毒樹，所生出的毒果。96年7月13日最高法院判決確定太極門無罪、無稅，認定敬師禮為贈與，98年無辜被告全部獲得國家冤獄賠償。理論上，毒樹已砍，毒果就應該消失，不料毒果仍在。

人民無奈在行政救濟的絞肉機反覆折磨，監察院也針對此案向稅捐機關及法務部等相關單位提出糾正。政府也應要有機制監督違法單位是否落實修正。不要再耗費在無謂的司法稅務行政上，浪費國家社會成本，甚至浪費納稅人的錢。

(中時電子報)