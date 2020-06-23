前高雄市長韓國瑜遭罷免，然而，韓是否應該輔選高雄市長補選，成為外界熱議焦點！對此，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育全直言，應先讓韓好好休息，並且反問「何必現在出來讓綠營當成選票提款機呢？」

韓國瑜日前卸任高雄市長，在鳳山行政中心前舉辦告別音樂會時表態，目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與任何組織活動。然而，隨著高雄市長補選腳步近，韓是否會幫忙國民黨輔選，引發話題。據《中評社》報導，「杏仁哥」希望韓好好休息，若要重新出發，他們都會支持。不過現在補選只要扯到韓，民進黨會想辦法蹭韓，並將任何跟韓有關的餘溫當成政治提款機。因此，「杏仁哥」認為，韓不需要在補選時出來輔選，讓綠營當成提款機。

「杏仁哥」也提及，韓被罷免並沒有怪罪黨及任何人，而是深深檢討自己。他相信一個心中有人民的政治家是有擔當、願意扛責的。他認為，韓團隊幫高雄做了很多事情，但在媒體、網路及政黨刻意操作下，高雄市民選擇討厭韓國瑜，他說曾私下問過，還是有很多人討厭民進黨，只是當下情緒中，討厭韓國瑜仍大於討厭民進黨。

(中時電子報)