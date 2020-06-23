高雄市長補選明（24）日登記截止，民進黨確定由陳其邁參選，國民黨則還未推派出人選，據傳黨主席江啟臣曾找過「換肝之父」陳肇隆，雖陳肇隆婉拒，但黨內仍不放棄勸進他出馬參選。

高雄長庚名譽院長陳肇隆，剛為大甲鎮瀾宮董事長顏清標動換肝手術，從1984年完成亞洲第一例成功屍肝移植後，至今已完成近2000例換肝，存活率世界第一，當年神手事蹟還被畫進日本醫療小說《孤高的手術刀》。

陳肇隆和陳其邁同樣都是醫生出身，據《ETtoday新聞雲》報導，黨內人士指出，陳肇隆在醫界的地位及威望都比陳其邁高，的確是重量級人選，也曾徵詢過符合「在地」、「年輕」形象的挺韓正妹李明璇，但她不符參選直轄市長須年滿30歲的規定。

另外，《聯合報》報導提到，國民黨組發會主委葉壽山證實江啟臣有找陳肇隆，但除了請益、詢問推薦人選，也談到防疫，至於是否勸進就要問更高層了。

(中時電子報)