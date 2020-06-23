國泰飯店觀光事業攜手日本橫濱八景島水族館，於桃園青埔打造海洋觀光主題的全新旗艦品牌「COZZI Blu」和逸桃園館，宣布將於7月29日暖身試營運、並自7月1日開放預約訂房，盼透過提供多元的全方位體驗，成為獨具魅力的海洋旗艦飯店。

2013年成立的國泰飯店觀光事業隸屬國建（2501）旗下，擁有自創品牌「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山4據點，2014年推出第2個自創品牌「MADISON慕軒」，去年3月委由萬豪集團直營的「台北國泰萬怡酒店」開幕迎賓。

COZZI Blu和逸桃園館鄰近高鐵桃園站和機場捷運A18，步行8分即可抵達、距離桃園國際機場車程僅10分，具備交通便捷優勢。飯店以法國科幻小說之父凡爾納所寫的《海底兩萬里》為設計規畫取材，全棟規畫10種房型、共218間精緻客房。

同時，COZZI Blu和逸桃園館擁有可容納400人的大型多功能宴會廳，適合一般會議、獎勵旅遊、大型企業會議展覽及精緻主題婚宴等各式活動。另外，亦設有健身房、商務會議中心、新潮電競設備、船艙主題的Cabin Zone及時尚酒吧Blu Bar等設施體驗。

餐飲設施方面，COZZI Blu和逸桃園館設有250個座位的大型自助餐廳「逸．市集」，以「無國界料理」為主軸，主打地中海歐陸精緻佳餚。部分區域則與日本Snow Peak露營品牌合作，以「Glamping奢華露營」概念結合原味燒烤料理，主打現點現切的「原形」餐點。

此外，COZZI Blu和逸桃園館亦設有中餐廳「逸薈軒」，以挑高空間打造不失現代感的中國典雅風格，席設132個座位、並設有包廂。菜色融合川、揚料理及港式點心、上海名菜等精髓，並結合大桃園地區的在地食材，打造新東方川揚料理。

國泰飯店觀光事業表示，COZZI Blu和逸桃園館匯聚奧秘、浪漫、冒險、熱情、歡樂等元素打造，且鄰近新光影城及華泰名品城等購物商圈，盼透過綜合住宿、飲食及空間設施，提供適合全年齡層、全天候、全季節的全方位多元體驗，創造獨具魅力的海洋旗艦飯店。

(時報資訊)