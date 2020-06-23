特殊學名藥廠美時(1795)在美上市的戒毒癮藥gSuboxone，去年底市占不到10%，如今市占率已達35%，去年訂下的市占率目標已經提前達標，另外，血癌藥在中東歐等市場銷售增溫，法人認為，美時今年營收將挑戰高個位數成長。

美時另一個潛力十足的藥物是治療血癌的首個Revlimid的學名藥Lenalidomide，目前已在已在中、東歐地區開始銷售，美時副總經理沈燁表示，這是全球前三大藥物也是全球第一大的小分子藥物，預期將會在2022年第3季在美國市場上市，屆時對公司業績貢獻將會十分的大，明年也將規劃在日本送件申請藥證。

在東南亞市場的布局方面，市場範圍涵蓋泰國、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、斯里蘭卡、及孟加拉等。在所有東南亞市場中，越南以五年複合成長率達11.5%成為全區成長最快速的國家，而針對越南市場，美時不僅已透過贏得國家標案、成功地上市治療慢性骨髓性白血病的Imatinib 100mg，另將在今年7月上市全越南市場中第一個Imatinib400mg學名藥。

此外，針對第二大成長市場印尼(五年複合成長率達9.8%)，美時亦已於今年初在當地市場取得首波藥證，包含Gefitinib、Temozolomide、皆為美時自有研發之抗癌產品，後續將由台灣廠區製造外銷、預計於今年底前上市，為美時抗癌產品有效地擴大產品出海口。而除了已獲證的8項產品、美時目前尚有26個品項在菲律賓、泰國、越南及新加玻等申請查登中，並有超過5個以上的品項將在後續幾個季度陸續送件。

(時報資訊)