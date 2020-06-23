交通部長林佳龍續20日與旅行業代表座談後，22日續邀集導遊協會及領隊協會代表座談討論，表示短期將透過「紓困3.0」及「安心旅遊」相關措施，給予第一線導遊、領隊人員完整並即時的保障，長期則要提升導遊、領隊人員的質與量，做出職能專業的差異化服務。

鑒於全球新冠肺炎疫情趨勢及邊境管制尚未解除，觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，已宣布將暫停旅行業組團出境旅遊、接待來台觀光客入境禁令四度延長至7月31日，使經營出入境的旅行業者營運及導遊、領隊人員生計仍受衝擊。

林佳龍22日邀集導遊協會及領隊協會代表座談討論，與會代表肯定觀光局推出紓困補貼，協助以帶團及接團工作為主要收入的導遊、領隊人員度過疫情衝擊，但預期短期各國邊境將持續管制，使導遊、領隊人員仍無出入境團可帶可接，建議政府應持續補助以維持生計。

林佳龍對此表示，衡酌各國疫情趨勢與邊境管制，「紓困3.0」將給予第一線導遊、領隊人員完整並即時的保障，認為導遊、領隊人員是旅遊產業的寶貴資產，期許在此充電期間提高服務價值，配合深度、精緻旅遊發展，做出職能專業的差異化服務。

與會產業代表對此感謝政府紓困措施提前部署，與產業期待一致，將有助穩定導遊、領隊人員未來繼續投入市場。同時也指出，考量職業特性，若領隊人員為帶團赴國外旅遊，短期內轉型不易，希望政府挹注更多資源，以精進相關人員專業。

對此林佳龍回應，短期將透過「紓困3.0」及「安心旅遊」相關措施，對導遊、領隊人員面臨困境給予實質協助，長期則要提升導遊、領隊人員的質與量，並希望選才制度能凸顯優秀人才，以達到標竿學習及良性競爭。

(時報資訊)