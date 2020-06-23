揚秦(2755)送件申請上櫃。

揚秦成立於104年8月，主要業務為連鎖餐飲經營及相關產品銷售，董事長兼總經理為卓元裕，目前股本為1.8億，108年合併營收為12.98億元，稅後盈餘為6267萬元，每股盈餘為3.48元。

(時報資訊)

#揚秦 #店頭市場 #申請上櫃 #送件申請 #上櫃