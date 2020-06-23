為協助電競產業發展，並加深與年輕族群連結，中信金(2891)旗下中國信託銀行於今年6月PCS聯賽夏季聯賽起，成為「英雄聯盟」PCS聯賽的台灣金融業獨家贊助機構。

中國信託銀行提供「英雄聯盟」PCS聯賽為期兩年半的長期贊助，將推動東南亞地區電競產業發展，加深與東南亞市場年輕族群的連結，強化中國信託品牌的區域影響力。同為中國信託金融控股公司旗下之台灣人壽保險公司亦積極投入提升電競環境，2022年即將完工的南港C3地上權開發案，以國際標準打造可容納5000人的台灣最佳電競場館，提供玩家及粉絲全新的賽事體驗，共同為扶植台灣電競產業發展出力。

「英雄聯盟」為美國電競遊戲商Riot Games所開發，Riot Games東南亞區電競主管Chris Tran指出，「中國信託銀行致力提供客戶創新服務，與PCS聯賽的核心價值相呼應。我們很榮幸與中國信託銀行開啟長期合作，雙方將攜手推動區域性電競賽事並觸及更廣大的電競愛好者，為電競選手及電競迷提供更優質的體驗。」

今年全新推出的PCS聯賽備受電競迷關注，夏季聯賽於前（20）日開打，10支參賽隊伍包含來自台灣的ahq eSports Club、Alpha Esports及台北J戰隊等知名戰隊，將在台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國陸續舉辦142場線上賽事。中國信託銀行同步於中信卡優惠Facebook粉絲團及英雄聯盟PCS賽事Facebook粉絲團舉辦留言「最喜愛的英雄」就抽電競周邊商品之活動，吸引民眾參與，為台灣電競選手加油。

(時報資訊)