台灣各地今天到下周一(6/23~29)持續高溫炎熱，最高溫36、37度左右，臺北盆地、花蓮縱谷甚至會飆到38度的極端高溫。氣象專家吳德榮表示，今天到下周一、端午連假期間，上午中南部有局部短暫陣雨的機率，其中周四至下周一(6/25~29) 午後山區雷雨更加明顯，會擴及到鄰近平地。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天至下周一台灣位於滯留鋒南邊，低層為西南風帶來的暖空氣，中層則在太平洋高壓邊緣；雖然台灣沒被高壓直接籠罩，但仍有沉降增溫作用，故各地持續高溫炎熱，最高溫約36、37度，地理環境特殊的花蓮縱谷、臺北盆地，偶爾可見38度以上高溫，注意防曬、防中暑。

吳德榮說今、明(6/23、24)兩天西南風帶來的水氣漸增，因陸風與西南風的輻合作用，清晨上午中南部有局部短暫陣雨。午後山區有局部陣雨或雷雨。端午連假(6/25~28)期間以及下周一(6/29)低層水氣繼續增多，中南部清晨上午仍有局部短暫陣雨，午後山區的雷雨會更加明顯，並擴及部分鄰近平地。

(中時電子報)