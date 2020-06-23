小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（23日）財經重點。

【1】第二波疫情來真的！美韓全面備戰

全球新冠肺炎第二波疫情蠢蠢欲動！除了美國上周連續兩日新增確診病例突破3萬、此外印度新冠死亡人數也創單日新高、韓國也首度承認第二波疫情已經爆發。鑒於美國疫情急遽升溫，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，川普政府已在準備第二波疫情應變方案，韓國也宣布將加強戒備。

【2】前景仍保守 美企猛囤現金

自全球爆發新冠肺炎危機以來，包括百事可樂與英特爾在內的美國大型企業，紛紛開始節省現金、削減成本和大幅舉債，根據統計，美企今年首季現金部位大增近14％，本季料將續揚，顯示企業對前景看法依然保守。

【3】IC設計股集體狂飆 聯發科市值 挺進兆元戶

IC設計龍頭聯發科挾外資圈集體唱多威力，22日價量俱揚，帶動市值衝破9千億元創新猷，若再一根漲停板、即登上兆元市值股寶座。好表現激勵IC設計族群走勢整齊，高價股矽力-KY、祥碩飆新天價，人氣股世芯-KY、愛普亦亮燈漲停。

【4】資金洶湧 19檔創新高

儘管本周端午長假前調節賣壓沉重，22日大盤量能萎縮，但盤面資金行情卻依舊歡騰，新台幣維持強勢格局下，個股呈現強者恆強姿態，包括愛普、合一等19檔個股股價續創歷史新高。

【5】3檔利基型電子股 內外資挺

台股節前高檔震盪，外資力薦利基型電子股，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻再度調升世芯-KY（3661）合理股價，驅動股價大漲；里昂證券成首家追蹤中磊（5388）基本面外資，推測合理股價喊上100元；本土投顧大行則稱讚M31（6643）小而美，三箭齊發，激勵資金進場。

(中時電子報)