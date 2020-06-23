近來成立個人頻道的謝佳見，41歲仍有張白嫩娃娃臉，卻因此常陷整形疑雲，他多次否認臉部動刀，但坦承會固定上醫美除斑。日前，本刊於台北市松山區，捕捉到謝佳見在生日前夕，與有多年情誼的密友孫瑋廷及一名女友人，享受下午茶時光，聚會結束後還前往一棟商業大樓，疑似到醫美診所保養，更有2名女性一路跟拍。

六月九日下午近兩點，本刊直擊謝佳見的多年密友孫瑋廷和一名女性友人，現身台北市松山區一間咖啡廳；不久後，謝佳見果然現身。一看到謝佳見，孫瑋廷便貼心地讓出靠牆的座位，更不時以肉身護駕，深怕謝佳見被周遭民眾認出來。

向孫瑋廷等友人道別後，謝佳見接著獨自開車離去。（圖／本刊攝影組）

不過，身為演員的謝佳見自帶明星光環，時而托著下巴沉思、時而笑容滿面，有時又一臉認真嚴肅，表情相當豐富。三人愜意地享受下午茶時光，期間孫瑋廷幾度到外頭抽菸，謝佳見則悠閒地吃東西聊天。

氣色不錯的謝佳見拎著蛋糕，看起來心情相當愉悅。（圖／本刊攝影組）

約莫四點，三人走出店門口後揮手道別，謝佳見提著蛋糕到附近停車場取車，接著獨自駕車到大安區的百貨公司。當謝佳見搭乘電梯到一樓時，已有兩位女生在等他，其中一位拿著運動攝影機，邊走邊對著謝佳見拍攝，似乎在紀錄他的生活日常。

謝佳見的友人一路跟拍，似乎在幫他記錄日常生活。（圖／本刊攝影組）

謝佳見一行三人隨後走進一間商業大樓，從樓層分布看來，疑似是前往四樓的醫美診所，直到傍晚近六點才離開。謝佳見回百貨公司取車後，先送兩位女生一段路，最後獨自駕車回到內湖住處。

今年初謝佳見開創個人影音頻道，與粉絲分享保養祕訣。（圖／翻攝自YouTube）

今年初，謝佳見創立YouTube頻道「謝佳見Melvin Sia」，原先每個月上傳一部影片，近期則是每周都有新作。這次本刊直擊他和拿著攝影機的女性友人，出現在有醫美診所的大樓，或許是為了分享自己的保養撇步。

謝佳見41歲生日時，粉絲集資買下公車廣告為他慶生。

先前謝佳見曾被指從單眼皮變雙眼皮，高挺的鼻子也被懷疑動過手術，但他多年前已秀出舊照澄清。去年謝佳見舉辦生日同樂會，大方分享會到醫美進行雷射除斑，但他一點也不擔心有皺紋，還表示能有和梁朝偉一樣的魚尾紋，反而很有魅力，笑喊：「終於等到了！」

在客串的大陸網劇《天醒之路》中，謝佳見突破形象化老妝演出。

對於謝佳見前往有醫美診所進駐的大樓，他的經紀人回應，當天是女性工作人員陪同謝佳見拍攝影音頻道的內容，不過是記錄他第一次上課的過程，並非到醫美診所保養。對於課程內容，經紀人表示暫時保密，等影片完成再和大家分享。

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(中時電子報)