前紐約洋基名將「A-ROD」羅德里格斯（Alex Rodriguez）想收購紐約大都會當老闆眾所皆知，如今又傳出他找到一名新的合作夥伴，對象是美國飲料公司「BodyArmor」創辦人雷波爾（Mike Repole）。

受到疫情影響，大都會球團財政出現困難，讓老闆威爾朋（Fred Wilpon）態度放軟，認為看待出售球團的事情，似乎有意將會賺錢的《SNY》電視台一併轉手，這也讓羅德里格斯陣營再度燃起收購興趣。

上週《紐約郵報》（New York Post）報導指出，羅德里格斯打算和「加拉提歐托」公司（Galatioto Sports Partners）合作收購大都會，打算共同投資2.5億美元的資金，而稍早《The Action Network》記者羅維爾（Darren Rovell）也爆料，「BodyArmor」創辦人雷波爾也是羅德里格斯的投資者之一。

《紐約郵報》報導稱，總資產超過10億美元的雷波爾是紐約皇后區人，他早在多年前就有意在大都會出現財政危機時趁低買進，2011年就是一個好機會，當時球團距離破產只差一步時，他就有意收購大都會，結果當年大聯盟和美國銀行（Bank of America）決定出手救大都會，丟出4000萬美元的緊急貸款，讓威爾朋家族得以獲救，不過也出售球團些許股份。

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(中時電子報)