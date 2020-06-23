振興三倍券下月上路，台北市長柯文哲日前宣布加碼，民眾持北市敬老卡、愛心卡領用三倍券，北市會再加碼1000元回饋金，等於刷3000元拿3000元，且回饋金皆無使用時間限制。然而，國民黨台北市議員羅智強提及，北市府要等到十月才要推出萬聖節主題活動，「這樣的規劃，根本是假鬼假怪吧！」

羅智強在臉書指出，他很早以前就質詢過北市府有關三倍券的問題，希望除了敬老卡、愛心卡加碼外，北市也能和攤商、旅館合作，思考如何在全台搶食三倍券大餅的浪潮下，殺出一條血路。而柯市府給出回應，林林總總也提出包括抽獎、安心旅遊方案等回饋，算是從善如流。

不過羅智強提及，雖然三倍券的使用期限到年底，但各縣市紛紛搶攻，七月、八月、九月，預計到了十月，消費者手上持有三倍券的額度也該用完了，市府卻等到十月才要推出萬聖節主題活動，例如「呷鬼呷怪特攻隊」來帶動夜市買氣？「這樣的規劃，根本是假鬼假怪吧！」

羅智強表示，這陣子走訪夜市、小吃店，雖然攤商對三倍券的使用還有諸多疑慮，但疫情已經悶很久了，大家都希望這波三倍券能幫助景氣回流。他建議柯，不一定要等到萬聖節才能辦活動，振興經濟不要避諱，中元節前後也能組個「吃貨好兄弟」來宣傳夜市美食，搶先一個月取得致勝先機，豈不美哉？

(中時電子報)