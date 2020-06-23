網友貼文。

在韓國瑜被罷免後，代理市長楊明州曾在媒體前提到，過去韓國瑜所自豪的「路平、燈亮、水溝通」都是市政上的例行公事，每一任市長都有在做；但近來卻有民眾在網路上貼出照片，指出自己家門口馬路上的坑洞卻遲遲未修復，質疑新市府「擺爛」。

網友指出，這幾個路洞打從韓國瑜遭解職後就存在了，至今已經超過半個月，卻不見任何市府人員進行路平工程，痛批新市府對韓國瑜政見的批評完全不負責任，把韓的政績說成基本，卻不見真正的作為！

這張照片讓其他網友都怒了，直呼「代理市長繼續混吧…打電話去1999反應看看他們效率如何」、「不要補、補了罷韓的會生氣哦，因為這是他們的最愛」、「北漂青年回到高雄騎車開車，路太平不像回高雄，就像回故鄉一定要吃小吃」、「高雄北漂的無腦小蛙，根本不知韓總為高雄做了多少事，只聽那些妖魔鬼怪的招喚就回來罷韓」、「高雄人的選擇，恭喜」、「朋友你們都誤會了，這是高雄特色之一」、「很抱歉，這是高雄市民的選擇，他們不要路平，不要路燈,要積水，要貪官污吏。自作自受」、「罷韓人，騎車小心喔」。

(中時電子報)