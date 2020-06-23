各大通路開賣口罩以來，幾乎每次都被秒殺，有網友分享，其實口罩已經夠用了，也告訴自己不要再買了，但去藥局後瞄到又買了，讓她質疑自己起肖了。許多網友看了後直言，自己也有這症頭，看到都有股衝動想買。

網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》PO文分享，明明就跟自己說好不要再逛或是買口罩了，因為已經夠用了，結果晚上去藥局買常備藥，突然眼睛又漂到角落，看到有好幾個白盒子寫「made in Taiwan」。

原PO表示，他一看到就忍不住問「這是口罩嗎？」然後又中邪把口罩買回家，這樣的狀況讓她忍不住直呼「400元這麼貴我是在起肖嗎？」口罩很夠用了，就是腦波很弱，而剩最後一盒蘋果綠是失去理智的關鍵。

貼文曝光後，釣出許多相同症狀的網友，「其實我也有這個症頭，口罩夠了看到還是會想買」、「現在看到口罩都很害怕...看到就會有一股衝動」、「我也是，原來不是只有我這樣」、「好美的果綠色，我也很多口罩了⋯⋯看到會一直想買」。

(中時電子報)