鍾姓男子與林姓女友今年3月中，一起到新北市汐止區一間旅館內開趴，同時施用搖頭丸、咖啡包等多種毒品持續3日，直到林女躺在浴缸裡面睜眼傻笑，鍾擔心毒趴遭警發現，竟未將女友送醫，直至昏迷才驚覺事態嚴重，送醫仍因中毒休克死亡，士林地檢署認鍾男延誤就醫，依過失致死提起公訴。

鍾男、林女在今年3月18日深夜11點，進入旅館內住宿，並攜帶數量眾多的毒品，包括搖頭丸、黑色小惡魔咖啡包、蘋果標誌骷髏頭圖案迷彩包裝咖啡包、三五內衣標誌白色包裝咖啡包，裡面都含有安非他命、K他命成分。

2人施用近3日，林女先出現頭昏、嘔吐、發燒、在地上打滾、以手用力擊打地板等不適反應，到了晚上6點，已經中毒躺在浴缸裡面，鍾竟然打電話找朋友前來幫忙，2人將女子扶出後更換髒濕的衣服，僅餵食少許開水，林只能睜開眼睛傻笑，無法用言語表達身體狀況，2人驚覺事態嚴重將人送醫，但為時已晚。

檢警在林女體內驗出多種毒品混用，包括K他命、一粒眠與抗憂鬱劑，並自旅館房間查獲各種咖啡包，毒品淨重成分超過100公克，經由林女的父母提告後，檢察官依法起訴。

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(中時電子報)