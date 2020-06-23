投資人雖然擔心美國與世界其他國家的新冠肺炎疫情持續升溫，但選擇聚焦於政府可能推出更多激勵措施，周一華爾街股市三大指數全面收高，以科技股表現最強勁。在蘋果、微軟與亞馬遜等科技巨頭領軍下，那斯達克指數本月第4度刷新收盤高點。

世界衛生組織（WHO）周日公布24小時內全球新冠肺炎新增確診病例創單日新高。全美疫情最嚴重的紐約市在周一展開第二階段解封，但美國南方和西南部12個州的新冠病毒新增確診病例創下新高，其中一些州高達10%～20%的人確診感染。

不過，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國並未出現第二波疫情，不太可能會有遍及全國的大規模封閉。

美國眾議院民主黨陣營上周四公布規模達1.5兆美元的基礎建設方案，以及上周媒體報導川普政府準備推出一項近1兆美元的基礎建設激勵計畫。此外，美國總統川普周一表示，他支持向美國人民提供第二輪紓困的想法。看好政府將推出更多振興經濟措施的樂觀預期，持續為美股帶來支撐。

周一收盤，道瓊工業指數漲153.5點或0.59%，為26,024.96點。標普500指數漲20.12點或0.65%，為3,117.86點。那斯達克指數漲110.35點或1.11%，為10,056.48點。

標普500指數11大類股，以科技股漲1.93%表現最佳，其次為公用事業股漲1.34%。

受疫情消息打擊，標普1500航空股指數下挫1.3%，挪威郵輪與皇家加勒比重挫6%。美國航空集團（American Airlines Group）宣布新的籌資計畫，股價大跌近7%。

蘋果召開全球軟體開發者年會（Worldwide Developers Conference,WWDC），並發表一系列新系統與新功能，股價勁揚2.62%，收在358.87美元，再創新高。

微軟漲逾2%，帶領道瓊指數走高。其他主要科技股亦表現強勁，亞馬遜漲1.5%，網飛漲2.6%。

(時報資訊)