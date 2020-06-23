日前紙風車和綠光劇團遭遇火劫，位於新北八里的布景道具工廠付之一炬，累積多年的道具、戲服都要重新來過。近年表演藝術團體的鐵皮屋屢遭遇火災事故，也引起討論。文化部長李永得今（23）日在周玉蔻的廣播節目中表示，在跟藝文界討論後，認為若有一個共通的「文化倉儲物流園區」，應能解決許多問題，預計今年底提出初步規劃。

李永得表示，包含雲門、優人神鼓、紙風車這樣大的表團都發生這樣的事，那小的劇團或電影就更不用說。且藝文團體租鐵皮屋使用，但都是違建，難以保險，也沒有恆溫恆濕的儲存設備，條件其實不好，「過去在電視台，就發現有許多道具可能偶爾用到一次，但丟掉又很可惜，徵詢大家意見後，覺得『文化倉儲物流園區』是可以做的。」

李永得解釋，事實上不管是出版業、電影、音樂、表演藝術等，都碰到很多儲存的問題，例如出版社有許多退書、庫存書，若倉庫在市區會很貴，但若在郊區又太遠。

李永得表示，若能有「文化倉儲物流園區」，不只能儲存物品，也可以複合式經營，像是有些服裝道具未來甚至可以互相借用、租用，或是如果有一齣戲很紅，也可以規劃展示空間，這樣就會有收入可以維持營運。

李永得表示，「文化倉儲物流園區」預計今年底會提出初步規劃，希望能有三五公頃以上的規模，在經營上也要能跟民間合作，「若政府經營，在法律上的限制較多。」

(中時 )