新北市前議員李婉鈺曾在2014年遭民進黨開除黨籍，然而，隨著總統蔡英文回任黨主席後，號召辣台派入黨，李婉鈺也在這波入黨潮中，重新申請加入民進黨。李婉鈺表示，決定再次申請入民進黨，全因有群民進黨支持者希望她回綠營為民眾服務。李婉鈺也喊話民進黨中央，不要忽略她過往的貢獻，並表示若民進黨需要她盡力替人民做事，「我非常願意」。

李婉鈺在2014年九合一選戰中違紀脫黨參選新北市議員，遭民進黨開除黨籍。據民進黨「黨員入黨辦法」規定，黨員被開除黨籍5年內不得再申請入黨，李被開除黨籍後，去年9月屆滿5年，已符合重新入黨資格。據《鏡週刊》報導，李婉鈺已向新北市黨部遞交入黨申請書，介紹人欄位則由她擔任議員時的方姓助理填寫。

據報導指出，李婉鈺談及會再次申請入民進黨的原因，她說有群民進黨支持者希望她回綠營為民眾服務，且未來若要參選公職，以無黨籍參選較辛苦，因此她決定再申請入黨。對於過往新聞多，李喊話黨中央，希望不要忽略她過去的貢獻，否則對她並不公平。

李婉鈺去年競選立委期間曾與當時的對手、民進黨立委吳思瑤互槓，並重砲抨擊新潮流系。李被問及是否可能因此成為入黨障礙？李則表示，因民間對新潮流評價不佳，她認為民主不該向下沉淪，當初為台灣民主上街頭的精神不該蕩然無存，才會批評。她表示，若民進黨需要她盡力替人民做事，「我非常願意」，但若是政治鬥爭、算計來排擠、卡她，「那我也覺得不需要靠什麼黨來幫我加持」。

(中時電子報)