二極體廠-德微(3675)垂直整併亞昕，效益開始顯現，受惠於亞昕正式轉虧為盈，以及公司佈局通訊、車用及消費電子高階產品逐步發酵，德微業績自第2季起展現成長力道，儘管下半年產業透明度不高，德微董事長張恩傑表示，第3季業績可望維持第2季水準，審慎樂觀看待下半年業績，今年業績可望比去年好。

德微於2018年7月向上游垂直整合，取得晶片廠—亞昕科技60.11%股權，將亞昕封裝業務納入德微體系，並朝上游晶片廠進行發展，亞昕則轉型承作晶片業務，在德微努力之下，亞昕在2019年營收轉虧為盈，產能逐步提升，晶片產能從每個月3000片一路增加至目前2萬片規模，亞昕晶片廠稼動率亦從德微入股前約15%拉升到目前的80%，而德微亦在今年第1季完全整併亞昕科技，持股拉升至99.51%，握有完全主導優勢，無論是產能利用率與工廠稼動率皆有顯著的提升、進一步帶動整體合併後營運綜效。

張恩傑說，亞昕在2019年轉虧轉盈，在2020年到2021年，德微將持續努力提升亞昕晶圓廠的產能利用率與稼動率至95%以上，可以期盼亞昕未來，為集團整合綜效帶來一加一大於二的綜效。

今年德微與亞昕積極整軍提升機器產能稼動率及人員培訓，進行內部去蕪存菁之改革，亞昕與德微整併之後，每月GPP晶片量將改向亞昕採購、並衝刺車用市場，加上5G世代來臨，物聯網等裝置數量對二極體的需求升溫，帶動相關供應鏈訂單成長，此外，針對高頻高速需求，開發高規格與高安全性二極體產品搶攻全球通訊、消費電子與車用市場，亞昕從今年5月開始在營收獲利成為推升德微業績動能之一。

受惠於整併效益及產品佈局發酵，德微第1季稅後盈餘為2244萬元，年成長22.62%，單季每股盈餘為0.51元，累計前5月合併營收為6.64億元，年成長9.02%。展望今年下半年，張恩傑表示，公司將持續強化產線能力、提升良品率，在疫情趨緩，全球的需求面可望被提升，其被延遲的5G、車用電子與AI智能之需求，將會帶動週邊應用對二極體之需要，此時，專注本業經營的德微科技，將更具成長動能與產業競爭優勢。

(時報資訊)