〈楊枝甘露〉為著名港式甜點，網購甜點工作室〈微甜室〉以此為靈感做成蛋糕，讓喜愛此道料理的人有不同選擇。（圖／微甜室）

〈微甜室〉的〈 爆漿黑糖珍珠伯爵蛋糕〉，是以黑糖熬煮珍珠，並將珍珠黑糖裝入罐中，讓消費者可以回家自己創造網紅蛋糕。（圖／微甜室）

港式甜湯〈楊枝甘露〉也能變身西式蛋糕，這是網購甜點名店〈微甜室． MJ Handmade Patisserie〉的「驚夏創藝」。

芒果，是夏天的代名詞，台灣的芒果又是「世界無敵香，宇宙無敵甜」，每至盛夏，坊間各式以芒果為主要食材入饌的甜點大量出籠，為型塑差異化賣點，並讓自家商品在市場「得到關注」，〈微甜室〉的主人呂侑桐及主廚周媚虹這對夫妻檔想到了〈楊枝甘露〉，單是命名就讓人充滿好奇，成了熱賣商品。殊不知，除了〈楊枝甘露蛋糕〉，這個夏天〈微甜室〉另外還設計了同樣用芒果為主題的〈夏日芒芒優格蛋糕〉，以及用「超級食物」酪梨作的〈酪梨黛斯蛋糕〉呢。

「要不斷推陳出新！」，曾在國際級五星飯店負責行銷公關的呂侑桐說，不少懷抱創業的人辭去原本工作投入網路電商事業，而進入網購事業的門檻雖低，但如果「要讓自己存活」與「過得比領薪水好」，卻沒有想像中的容易。呂侑桐說，網路世代消費者喜新厭舊，如果要經營網購甜點與蛋糕，除了品牌定位要明確，食材用料不能馬虎、味道要好，且配合網路行銷，「要會說故事」，且網銷時PO的照片都要經過設計，才能吸引目標客層的注意。而最重要的成功關鍵則是：持續有新品，且是有話題性的新品上架。

〈爆漿黑糖珍珠伯爵蛋糕〉的伯爵奶霜，是將伯爵茶冷萃一天做出香滑醇厚的口味。（圖／微甜室）

為了增加蛋糕層次，〈微甜室〉的〈夏日芒芒〉蛋糕以奶油餅乾取代海綿蛋糕作基底。（圖／微甜室）

〈酪梨黛斯〉蛋糕的慕斯，是用台灣在地新鮮酪梨研磨成泥，並混合奶油乳酪及檸檬汁製成。（圖／微甜室）

呂侑桐和當主廚的太太周媚虹將〈微甜室〉定位為一「潮牌」，以「甜點蛋糕化」的訴求區隔市場，且以季節水果為主要食材，同以減糖、微甜，或「帶著一點鹹味的甜」，企圖在競爭日熾的網購糕點市場創造流風，進而爭取認同。

當品牌與商品具備了「潮」元素，較能引起網購族的購買慾望，而創造話題則是提高市場能見度的「靈丹」。〈微甜室〉從2019年4月成立至今，每個月平均賣出300多個蛋糕，且60％是回頭客，靠的就是「跨界」或「跨域」推陳出新，提高品牌或商品能見度，增加關注、強化粉絲黏度。

「跨界」或「跨域」具有濃烈的遊戲性格，說得更直白就是「玩」，即然是玩，就要敢玩、愛玩，玩很大，才能持續被看見、被注意，佔據消費者視野。

〈芋泥奶茶戚風〉是以大甲芋泥加入鮮奶油及牛奶做成奶凍點，增加口感及特色。（圖／微甜室）

〈微甜室〉主廚周媚虹曾於晶華酒店麗晶精品VIP Lounge 擔任甜點師，受法籍主廚薰陶步上甜點之路。（圖／微甜室）

〈微甜室〉創辦人呂侑桐曾在台北國際級觀光飯店任行銷公關主管，現則負責〈微甜室〉前置作業及行銷公關。（圖／微甜室）

對新事物充滿奇、具有學習熱忱，或本過著斜槓人生的人，往往較一般人具「跨域能力」，且一旦認真投入，也都能「研之有物」。使過去一成不變的事物具有更多可能與想像，由紐西蘭飯店管理學院畢業後返台工作，並都曾在國際觀光飯店學習歷練的呂侑桐及周媚虹，就是以創新的態度演繹食尚。

〈微甜室〉這個夏天推出的〈楊枝甘露蛋糕〉，是以牛奶風味戚風蛋糕作為主體，蛋糕上層淋的是用椰汁及芒果柚子醬製成的鵝黃色奶蓋，柔和溫暖的顏色讓人食慾大開，最後再將芒果柚子果醬、愛文芒果，以及葡萄柚塊隨意地擺放。蛋糕送到了消費者手上後，如果立即拉開蛋糕圍邊紙，奶蓋會緩緩流淌而下，視覺效果頗療癒。切開後蛋糕，鑲在糕體內的芒果塊跟葡萄柚會掉落出來，展示其「內涵」。

以台灣珍奶跨界推出〈珍奶可頌〉、〈珍奶蛋糕〉或〈珍奶披薩〉是2019年的頗具話題的食尚。早在觀光飯店與披薩連鎖店推出這類跨界商品前，〈微甜室〉就以一款〈爆漿黑糖珍珠伯爵蛋糕〉攻占網紅網美的相機。周媚虹除選用知名 Twining 伯爵茶湯融入麵糰製作茶香濃郁的戚風蛋糕，並將具有「堤防」作用的蛋糕圍圈紙拉高，如此一來蛋糕最上層流動的伯爵奶油香緹與黑糖珍珠，才不會被「晃」得慘不認睹，客人收到蛋糕時，拉開圍邊紙後，伯爵香緹及黑糖珍珠如瀑布般流下，自然成為開箱文中必備畫面。從此細節可以看出〈微甜室〉的貼心。

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