美情報：給印度教訓 陸將領下令攻擊 引發邊境流血衝突 08:542020/06/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國情報顯示，中印邊防部隊15日會在邊境東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發血腥衝突，導致雙方各有數十人喪生，升高兩國緊張，是由於解放軍西部戰區司令員趙宗岐下令中方部隊攻擊所致。 (中時電子報) #印度 #中國大陸 #西部戰區 #趙宗岐 #邊境 #流血 #攻擊 #衝突 #拉達克 #情報 #加勒萬谷 也許您會感興趣 推薦閱讀 中印邊境流血衝突掃到北韓 印度抗議者燒了金正恩芻像 18:212020/06/19 國際 真要命！中印邊境流血衝突 全由一座帳篷引起 13:182020/06/20 國際 影》陸挖土機進爭議邊界 印度軍機升空戰巡 09:002020/06/21 軍事 軍事熱門新聞 印度為中印邊境衝突急購33俄製戰機 專家搖頭：買錯了！ - 軍事 美情報：給印度教訓 陸將領下令攻擊 引發邊境流血衝突 - 戰略 美軍「忍者炸彈」再出動 擊穿恐怖份子汽車 - 軍事 日本考慮將「岸基神盾」安裝在大型船隻 - 軍事 中共新戰機快速擴張 威脅俄第2空軍強國地位 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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