美國情報顯示，中印邊防部隊15日會在邊境東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發血腥衝突，導致雙方各有數十人喪生，升高兩國緊張，是由於解放軍西部戰區司令員趙宗岐下令中方部隊攻擊所致。

(中時電子報)

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