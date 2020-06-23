美國情報顯示，中印邊防部隊15日會在邊境東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發血腥衝突，導致雙方各有數十人喪生，升高兩國緊張，是由於解放軍西部戰區司令員趙宗岐下令中方部隊攻擊所致。

(中時電子報)