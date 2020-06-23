國巨（2327）併購基美效應，華新科（2492）近半個月狂買新公司股權，繼取得手機按鍵廠閎暉（3311）15％股權之後，22日晚間公告，透過子公司釜屋電機認購日本雙信電機株式會社公司債（CB），總計斥資9億日圓。

華新科22日晚間公告，透過旗下子公司釜屋電機取得日本雙信電機株式會社（SOSHIN ELECTRIC CO., LTD.）私募無擔保公司債，總計斥資9億日圓，買進9張，相關款項預計在6月29日一次付清，華新科表示，取得公司債的目的為投資。

法人表示，以華新科這一筆的投資規模來看，判斷有可能是純財務投資。

不過，華新科最近半個月，相繼從光寶科（2301）手上承接9,000張閎暉持股，總計取得閎暉15％股權，成為僅次於光寶科的第二大股東，光寶科與媒體餐敘時，表示不會再處分閎暉持股。

22日華新科再宣布取得日本雙信電機私募公司債，一連串的股權買進動作令市場聯想，國巨合併美商基美（KEMET），7月開始兩家公司將編列合併報表，營收將維持在成長軌道上，下半年有望力抗疫情變數，激勵華新科的股權收購行動轉趨積極。

雙信成立於1938年，產品線包括噪音濾波器、電容器與過電壓吸收器，應用於工業設備及通訊領域，資本額38.06億日圓。

華新科尚未公告除息基準日，不過國巨22日除息，盤中一度大漲10.5元，填息幅度超過八成，外資法人連續第六個交易日買超國巨，持股水位升破41％，推升國巨順利邁向填息之路。

(工商 )