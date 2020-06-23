迎接台灣後疫情時代的第一個暑假，鑑於國際疫情仍嚴峻，情邊境尚未完全開放，國人仍無法出國旅遊度假，國旅市場報復性消費能量可期，台北晶華酒店打出「類出國度假」訴求，宣布自7月15日至8月31日推出「盛夏郵輪式度假體驗」住房優惠專案，標榜從吃、喝、玩、樂、買、學，等六個面向，提供城市度假新選擇，兩人以上成行、大人每人每晚3,980元起、12歲以下孩童每人每晚1,980元起，6月30日前完成訂房、一位孩童免費，每房另可使用「安心旅遊券」或「振興券」。

此外，客人並可加價2,000元購買「家庭通行證」，可享兩大兩小柏麗廳、泰市場或義饗食堂自助晚餐，以及沐蘭SPA抵用券1,000元，下次住房抵用券1,000元，共計6,884元的價值讓原本2,000元的券值再翻3倍。7月入住加購高鐵票則票價享7折，8月票價則打到6折，中南部民眾兩大兩小從高雄來台北度假，單是高鐵票就省很大。

台北晶華酒店今夏以「陸上郵輪」概念設計住房套裝內容，為傳遞郵輪度假體驗，台北晶華酒店特別與HTC VIVE新型VR遊戲體驗機合作，並集合遊以及故事城堡，在飯店內全新打造了一間「精品兒童遊戲室」，並於每日晚間在頂樓泳池畔播放好萊塢以及迪士尼熱門電影、讓房客坐擁國際城市天際線、觀賞「城市星空電影院」。

除此，台北晶華餐飲部並設計了6大主題自助點心Bar，包括各式口味的花式冰淇淋吧、滿是玉米片與莎莎醬、起士醬等配料的墨西哥脆片吧，裹滿焦糖、巧克力、堅果的爆米花車，色彩繽紛、造型吸睛的糖果推車，以及適合孩子、健康營養的優格吧等，讓專案房客盡情享用。

台北晶華「盛夏郵輪式度假體驗」專案並兼含「買」與「學」，晶華酒店邀集了集合麗晶精品32家品牌共同推出「寰宇購物禮遇」，內容包括設計師座談、名店導覽、時尚風格教學、購物折扣等。精心規劃的「麗晶家庭學苑」也有8項寓教於樂的課程可供房客選讀，更加入On Line課程，房客可以透過客房的電視頻道、進行學習活動，包括摺疊毛巾動物、打包行李與鋪床教學的管家訓練、裝飾杯子蛋糕與調製夏日飲品的食藝創作、巨星酒店重要景點導覽與拍照教學、英日語唱跳偶像養成班、走入鄰近社區巷弄的城市文化探索…等。邀請大小貴賓們盡情享受家庭生活、一同留下歡樂的暑假回憶。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華在暑假期間把吃喝玩樂、購物以及學習等面向整合在一起，讓房客吃飽、喝足、玩得開心快樂的同時，也可以選讀一系列擁有教育性質的家庭同歡活動，希望透過闔家互動打造有品質的家庭生活、關懷社區與生活環境議題、了解食材與食安、樂於學習並分享文化。

(工商 )