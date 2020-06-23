受到疫情影響，NBA復賽日期好不容易底定，但如今又傳出一些人因為種族歧視議題不打算回到球場，對此，聯盟也丟出日期，並向球員喊話：「不打比賽不會懲處，但要在24日前告知。」眼看截止日將至，波特蘭拓荒者防守大鎖亞瑞薩（Trevor Ariza）宣布，不會和球隊前往奧蘭多參加復賽。

據《ESPN》專欄作家「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）消息稱，亞瑞薩目前身陷兒子的監護權官司中，孩子的媽向法官申請讓他能夠有一個月的探望期，不過時間點卻是在球季重啟之際，此舉也是他不隨隊前往奧蘭多參加復賽的主要原因。

沃納羅斯基指出，如果亞瑞薩不參加復賽，將會損失100萬至180萬美元。

聯盟先前要求各球團詢問球員參賽意願，同時指出，如果沒有意願前往奧蘭多，聯盟不會祭出懲處，不過可能會面臨收入減少的情形，亞瑞薩並非聯盟首位提出拒絕參賽的球員，據報導，華盛頓巫師前鋒貝坦斯（Davis Bertans）是第一個宣布不打的球員，原因是他今年夏天將成為自由球員，而且在此之前，他的前十字韌帶曾經斷過2次，所以不想冒險出賽，怕受傷影響今年球季後的身價。

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(中時電子報)