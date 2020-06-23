總統府昨（22）日公布陳菊被提名為監察院長，兼國家人權委員會主委，一旦立法院通過提名，她就會辭去所有政黨職務、退出政黨，包括政黨活動、註消黨籍，未來將超越黨派，公正行使職權。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘直言，全台找不到第二個人比陳菊更適合這職務。

陳菊在提名記者會中表示，現在世界對人權都相當重視，新設人權專責機構成為世界重要潮流，台灣民主在過去一代代努力下，逐漸鞏固深化，監察院的轉型也顯示蔡政府對人權價值的重視，未來接任院長後，定會讓監察院能夠公平且有效能，透過糾正等職權的行使，救濟人民權利並監督政府職責，同時保障和促進人權功能。

投入人權工作已有50個年頭，陳菊強調，要讓大家知道每位監察委員都是獨立行使超然立場，爭取民主自由、捍衛人權尊嚴，「我的生命因為參與這個過程，生命變得非常有意義」。

綜合媒體報導，柯建銘受訪時表示，陳菊一生都在為人權努力，由她擔任監察院長兼第一屆國家人權委員會主委，除有時代指標意義，全台也找不到第二個比她適合的人，呼籲大家不要用藍綠對立的角度看待，應理性、嚴肅的從人權與歷史方向來看，還給陳菊一個公道，勿非理性攻擊。

(中時電子報)