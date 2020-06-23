2017年3月間，26歲男子程宇以拍攝宣傳照為由，誘騙外拍女模陳女到北市八德路4段1棟大樓內拍攝，先用手將人勒昏、性侵得逞，再將死者背包背帶勒斃棄屍，犯下當時震驚社會的「南港女模命案」，遭檢方起訴求處死刑，法院1審判處無期徒刑，檢方不服上訴，程宇今年4月在高院改口否認性侵、殺害陳女，並要求做精神鑑定，高院將在今天上午10時宣判2審結果。

程宇性侵、勒斃女模後，盜刷死者信用卡，還若無其事與梁姓女友搭乘高鐵到台中玩、入住五星級

酒店，但被飯店櫃檯人員發現並非本人使用，刻意阻撓刷卡，只好拿陳女的現金付了數千元。進入房間後，隨即以陳女的手機，發訊息給陳女的孿生胞姐，搪塞行蹤，但還是遭懷疑是胞妹閨密梁女假冒，程宇立刻將陳女的手機棄置於飯店「雜物間」，因胞姐不斷地打電話，鈴聲大作，被服務員發現而接起，胞姐告知服務員，此為失蹤人口之手機，飯店方面立刻報警，案情才曝光。

程宇落網後，企圖嫁禍梁女是幕後主謀，但檢警另查出，早在前1年12月間，另有1名白姓女子受害，因女方正值生理期，程宇改以要求打手槍，檢方因而認為，程宇謊話連篇，手段殘忍惡劣，且犯後態度差，完全無悔意，難認有教化可能，遂依殺人、強制性交、強盜等罪起訴，並求處死刑。

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(中時電子報)