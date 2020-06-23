張清芳與「銀行投資教父」宋學仁宣布離婚，15年婚姻正式畫下句點，不過雙方情正濃時，鶼鰈情深羨煞眾人，張清芳為演唱會彩排時，宋學仁盲腸炎變腹膜炎，他傳簡訊說：「要換藥了，我好怕」，讓張清芳20分鐘內立刻趕到醫院陪尪。

張清芳2015年開演唱會時，宋學仁也到場力挺，根據《鏡周刊》報導，當時宋學仁盲腸炎變腹膜炎，情況危急，張清芳忙開唱之餘，仍會到醫院照顧老公，而她彩排時，宋學仁傳訊息「要換藥了，我好怕」，張清芳立刻打電話到護理站，溫情要求等她到了再換藥「我在20分鐘一定趕到」，最後果然火速趕到。

張清芳與宋學仁昔日鶼鰈情深感動眾人，如今兩人宣布離婚，15年婚姻正式畫下句點，雙方透過律師發聲明表示：「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決。」最後並呼籲外界，不要臆測離婚的理由「這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。」

(中時電子報)