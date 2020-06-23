張清芳與「銀行投資教父」宋學仁宣布離婚，15年婚姻正式畫下句點，不過雙方情正濃時，鶼鰈情深羨煞眾人，張清芳為演唱會彩排時，宋學仁盲腸炎變腹膜炎，他傳簡訊說：「要換藥了，我好怕」，讓張清芳20分鐘內立刻趕到醫院陪尪。

張清芳2015年開演唱會時，宋學仁也到場力挺，根據《鏡周刊》報導，當時宋學仁盲腸炎變腹膜炎，情況危急，張清芳忙開唱之餘，仍會到醫院照顧老公，而她彩排時，宋學仁傳訊息「要換藥了，我好怕」，張清芳立刻打電話到護理站，溫情要求等她到了再換藥「我在20分鐘一定趕到」，最後果然火速趕到。

張清芳與宋學仁昔日鶼鰈情深感動眾人，如今兩人宣布離婚，15年婚姻正式畫下句點，雙方透過律師發聲明表示：「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了。雖然我們努力嘗試過，但仍然無法解決。」最後並呼籲外界，不要臆測離婚的理由「這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。」

「張清芳和他愛情長跑分手12年後曝原因」中時電子報娛樂給您勁爆新聞
「神仙姊姊曝近況女兒太美」中時電子報娛樂給您最美新聞
張清芳宋學仁發聲明閃離 名嘴曝內幕：這是很有智慧的做法
張清芳離婚富商宋學仁 曾淚訴「一個人在家很寂寞」
娛樂1300專輯》張清芳瀟灑切15年豪門婚！分手宋學仁不出惡言「是最好的決定」

(中時電子報)

#張清芳 #宋學仁 #換藥 #離婚 #銀行投資教父 #歌壇