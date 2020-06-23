林家人住的磚造平房。（曹婷婷攝）

現場火警示意圖。（曹婷婷攝）

警消搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市關廟區23日凌晨惡火燒死祖孫三代4人，命喪火海的林姓兄妹分別為國小五年級、三年級，校方表示，兩兄妹在學校表現優異，哥哥熱愛打籃球，夢想成為NBA藍球員；妹妹則是很愛畫畫，老師聽聞噩耗相當不捨，台南市長黃偉哲、校長林俊明到火場慰問家屬，承諾會全力協助家屬善後。

林家三代同堂住在一起，61歲屋主林忠益與34歲兒子林家榮、12歲孫子林宇杰、10歲孫女林鈺涵來不及逃生， 消防隊到場發現時已成焦屍，屋主妻子與妹妹則輕微嗆傷、逃出火場，意識清楚送成大治療觀察。

林家榮與一雙兒女都不幸命喪火海。（摘自臉書／曹婷婷台南傳真）

鄰居說，火警當時只聽到一些雜音，一開始以為有人吵架，後來才看到起火，之後就聽到一聲爆炸聲，趕緊呼叫，當時睡客廳的兩姐妹才來得及逃出火場。至於來不及逃生的祖父被發現時在門後，至於父親跟一對孫子孫女則是在被搜索時，人還躺在床上。

台南市長黃偉哲上午到火場關心，表示非常震驚，ㄧ家4口在睡夢中不及逃生，令人不捨。他表示，會全力協助後事，啟動社會救助，消防人員已盡力，起火原因尊重專業火調。他說，火警出人命要特別小心調查，將來也會加強全市低矮木造安檢，易起火的房屋要裝設住宅推廣警報器。

(中時 )