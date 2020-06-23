大陸復旦大學南亞研究中心主任張家棟教授23日在陸媒《環球時報》撰文〈新形勢下，陸印需重新定位雙邊關係〉指出，陸印在加勒萬河谷發生衝突並導致人員傷亡，一些西方媒體和評論人員聞風而動，稱中國大陸此舉將把印度推入美國的懷抱。這種說法，既誇大了加勒萬河谷衝突事件的性質，也低估了大陸和印度作為世界大國的戰略穩定性。

張家棟表示，加勒萬河谷衝突是一次必然之中的偶然性事件。衝突發生的必然性在於：兩國邊境長期緊張，情緒難以控制，形勢突發性惡化是正常現象。偶然性是指：雙方都沒有給對方造成重大人員傷亡的主觀故意。人員傷亡主要是由客觀因素所致。對峙現場的高海拔、低氣溫以及險惡的地形地勢，是導致人員傷亡的主要原因。這次衝突雖然是兩國加強邊境控制的一個主觀結果，但導致重大人員傷亡卻非雙方本意。

陸印兩國在邊界和領土爭端方面的管控措施，看起來問題不少，但其實是非常有效的。兩國已經成功地把問題降級，從一個領土爭端問題降級成對實控線的認知和管控問題。與此相比，陸印兩國在海洋戰略和南亞政策等方面的競爭與合作關係，才是影響兩國間關係長遠走向更重要的因素。從這個角度講，邊境衝突很難改變陸印兩國任何一方的戰略判斷。看陸印戰略關係有時要超越邊境爭端，超越雙邊和地區範疇，用更國際性和世界性的眼光。

印度對陸戰略的調整，是2008年金融危機以後，傳統國際格局發生明顯變化，大陸和印度同時崛起的結果。所以，認為邊境衝突會把印度推向協力廠商的說法，僅僅把印度視為國際政治中的一個棋子，低估了印度這個崛起中的世界大國。

陸印兩國確實需要在新形勢下，重新定位雙邊關係。

在宏觀和戰略層面，陸印兩國需要解決一些新問題。大陸向索馬里海域派出護航艦隊以後，在南亞和印度洋地區的各種存在逐漸常態化。這可以說是鄭和下西洋以後600年來大陸海洋戰略的最大變化。印度也一樣，通過東向戰略和各種雙邊、多邊軍事合作，也把自己的海上活動範圍擴大到南海、東海甚至是太平洋東部海域。陸印兩國史無前例地同時崛起，同時追求海洋大國地位，為雙邊關係帶來新的機遇和挑戰。

(中時 )