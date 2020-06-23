直播》總統蔡英文出席「陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」 09:032020/06/23 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》總統蔡英文出席「陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」 蔡英文總統今日上午出席「109年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，肯定晉任將官的傑出表現。面對快速變動的區域安全情勢，國軍責任將更重大，總統也期許國軍為保障人民生命財產及捍衛臺灣自由民主而努力不懈。 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ 影》公權力出動反罷捷？連署遭里長打壓 當街咆哮：是在大聲X小？ (中時電子報) #將官 #晉任 #陸海空軍 #布達 #授階 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 「罷免黃捷」提案有變數？清捷隊驚爆真實情況！ - 政治 政治生命完了？江啟臣把這些人全得罪！媒體人曝後果 - 政治 韓國瑜恐再起？他分析爆民進黨最害怕一件事！ - 政治 三峽大壩岌岌可危？！名嘴：若潰堤 摧毀力比核彈還強 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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