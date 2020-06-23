直播》總統蔡英文出席「陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」

蔡英文總統今日上午出席「109年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，肯定晉任將官的傑出表現。面對快速變動的區域安全情勢，國軍責任將更重大，總統也期許國軍為保障人民生命財產及捍衛臺灣自由民主而努力不懈。

(中時電子報)