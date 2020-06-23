美股全面收高，台股23日開在11,618.42點，電子權值股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）全面上揚，電子股重掌兵符，指數漲幅已逾百點。

美國在蘋果、微軟、亞馬遜等科技巨擘領漲下，NASDAQ收盤創新高，加上芯片類股普遍走揚，抵銷航空與金融類股的跌勢，22日美四大指數全面收高。

本土法人投顧指出，儘管擔憂全球二次疫情復燃，以及市場對全球經濟復甦存疑，但台股盤面上，類股輪動的格局也未遭到破壞，除息、財報、法人持股動向依然是盤面觀察重點。

因此，選股可依高殖利率、獲利年增長、產業旺季等方向，做為後市汰弱擇強的操作策略，題材面以短線為之，獲利面則採擇優布局為原則。

上市櫃公司6月股東會行情接近尾聲，繼之而起的7月除息旺月即將到來，加上第二季財報正式登場，市場逐漸由法人作帳，回歸基本面，電子成交比重回溫。

(工商 )